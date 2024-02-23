Намного хуже ковида: что такое «болезнь вейперов» и чем она опасна

В Минздраве предостерегли от последствий курения электронных сигарет.

Электронные сигареты очень быстро завоевали популярность среди курильщиков, как якобы менее вредная альтернатива привычным сигаретам. Однако многочисленные исследования подтверждают, что такие девайсы не так безопасны, как их разрекламировали производители. KP.RU поделился мнением эксперта Минздрава Маринэ Гамбаян.

По словам эксперта, электронные сигареты содержат канцерогены, иногда их даже больше, чем в обычных. Кроме того, даже в ароматизаторах есть канцерогенный эффект. Поэтому существует большой риск получить рак полости рта. Также собеседница добавила, что последствия от курения этих сигарет придется разгребать еще долгое время.

«Болезнь вейперов» (EVALI) — новое заболевание, официально признанное в США в 2019 году. Появилось оно из-за популярности курения электронных сигарет. Болезнь проявляется кашлем, болью в груди, сильной отдышкой и понижением уровня кислорода в крови.

Медики полагают, что развитие этой болезни может быть связано с высокой концентрацией витамина Е в смесях для курения. Сам витамин полезен для организма, но вреден для легких при его вдыхании.

В США уже зарегистрировано несколько десятков смертей из-за «болезни вейперов». Также с ней связывают случаи практически полного поражения легких.

Симптомы заболевания:

Приступы удушья

Затрудненное дыхание

Резкое похудение

Постоянный кашель

Повышенная температура

Сильное и частое сердцебиение

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