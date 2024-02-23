Речь о миллиардах евро: Россия и Словакия продолжают торговое сотрудничество, несмотря на санкции

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 35 0

Ступарь: Россия и Словакия сохранили товарооборот на уровне 4,5 миллиардов евро

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Словацкая Республика — член Евросоюза и НАТО, то есть содружеств, открыто выступающих против РФ. Однако статистика — вещь упрямая.

Россия и Словакия за последний год показала товарооборот на уровне четырех с половиной миллиардов евро, что говорит о сохранении торгово-экономических отношений между странами. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал Торговый представитель РФ в Словацкой Республике Сергей Ступарь.

Ступарь отметил, что в условиях европейских санкций импорт и экспорт, само собой, значительно сократился, однако не исчез полностью.

«Они сохраняются и сохраняются на довольно высоком уровне. По данным словацкой статистики, в этом году мы ожидаем товарооборот между нашими странами в размере примерно пяти миллиардов евро. Для такой страны, как Словакия, с населением в пять миллионов человек — это достаточно», — говорит Ступарь.

Почти 90% объема экспорта приходится на энергетику. Например, Словакия продолжает закупать российскую нефть, более того, часть сырья там перерабатывается и продается в Австрию и Чехию.

Что касается импорта, здесь сумма товарооборота по итогам прошлого года — около 400 миллионов евро. Так, Словакия поставляет в Россию инкубационное яйцо индейки, а фирма BRANKA Nitro имеет дочернее предприятие на территории Татарстана.

Стоит отметить, что до введения антироссийских санкций товарооборот между странами составлял более семи миллиардов евро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Евросоюз закупил у России нефти и газа на 29 млрд евро.

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