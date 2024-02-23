Мэр Москвы Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Он пожелал им и их родным и близким крепкого здоровья, мира, благополучия и новых успехов в служении России.

Мэр Москвы Сергей Собянин 23 февраля поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот всенародный праздник символизирует героическую историю армии и флота РФ, нерушимую связь всех поколений защитников Родины.

Собянин подчеркнул, что 23 февраля россияне отдают дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны, которые разгромили фашистов, отстояли свободу и независимость страны.

Бессмертный подвиг фронтовиков и тружеников тыла навсегда останется в памяти народа как яркий пример героизма и патриотизма, является неиссякаемым источником силы духа, указал он.

«Сегодня воины России сражаются за суверенитет и безопасность страны, проявляют мужество, стойкость, высокий профессионализм. И делают все для победы. Участники СВО — в одном ряду с отважными защитниками Родины минувших эпох. Мы гордимся вами. Спасибо за верность воинскому долгу, самоотверженность и любовь к Отчизне. Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, мира, благополучия и новых успехов в служении России», — написал мэр столицы в Telegram-канале.