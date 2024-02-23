Мэр Москвы Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 6 0

Собянин: участники СВО в одном ряду с отважными защитниками Родины минувших эпох

Мэр Москвы Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Фото: © РИА Новости / Александр Казаков

Он пожелал им и их родным и близким крепкого здоровья, мира, благополучия и новых успехов в служении России.

Мэр Москвы Сергей Собянин 23 февраля поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот всенародный праздник символизирует героическую историю армии и флота РФ, нерушимую связь всех поколений защитников Родины.

Собянин подчеркнул, что 23 февраля россияне отдают дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны, которые разгромили фашистов, отстояли свободу и независимость страны.

Бессмертный подвиг фронтовиков и тружеников тыла навсегда останется в памяти народа как яркий пример героизма и патриотизма, является неиссякаемым источником силы духа, указал он.

«Сегодня воины России сражаются за суверенитет и безопасность страны, проявляют мужество, стойкость, высокий профессионализм. И делают все для победы. Участники СВО — в одном ряду с отважными защитниками Родины минувших эпох. Мы гордимся вами. Спасибо за верность воинскому долгу, самоотверженность и любовь к Отчизне. Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, мира, благополучия и новых успехов в служении России», — написал мэр столицы в Telegram-канале.

-1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.75
0.31 100.44
0.54
Качественный отдых: китайский гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта

Последние новости

17:34
В МИД РФ ответили на 13-й пакет санкций Евросоюза
17:20
Битва звездных образов: стилист оценила подготовку Бузовой, Лель и Брухуновой к весне
17:06
Семейная атмосфера: как прошел праздничный концерт «Любэ» в Москве
16:59
Минобороны: ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8
16:52
Российские гимнастки Дина и Арина Аверины завершили карьеру
16:36
Речь о миллиардах евро: Россия и Словакия продолжают торговое сотрудничество, несмотря на санкции

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
«Спасибо за то, что вы делаете»: звезды поздравляют защитников Отечества с праздником
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок