Польские чиновники не пришли на встречу с украинским правительством на границе

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Киев живет в условиях блокады со стороны Варшавы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о несостоявшейся встрече представителей киевского режима с коллегами из Польши по поводу транспортной блокады. Диалог должен был пройти непосредственно на границе двух стран. Политик отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский призывал польские власти к переговорам, но был проигнорирован.

«Предложил руководству Польши площадку, чтобы договориться и найти компромисс. Здесь, на границе. Как равные партнеры и союзники. И правительство Украины сегодня здесь. Но, к сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Украинский премьер заявил, что вот уже полгода его страна живет в условиях постоянной блокады со стороны Польши. Негативные последствия ситуации отражаются на состоянии государственной экономики и «возможности лучше защищаться». Несмотря на неудачу представители Киева не уехали сразу. По словам Шмыгаля, по поручению президента он с коллегами продолжает работать на границе. И надеяться на конструктивный диалог с польскими властями.

«Представили „План взаимопонимания“ для деблокады границы. Это справедливый подход, который выгоден Польше. Украина идет на определенные болезненные для нас компромиссы. Но мы хотим быть партнерами для ЕС, для всех наших западных соседей», — пишет Шмыгаль.

Отношения между двумя странами стали напряженными из-за эмбарго в отношении украинской сельскохозяйственной продукции. Летом 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары из Незалежной, чем обрубили европейским фермерам возможность продавать свои. Весной 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой урегулировать ситуацию, в результате чего были введены временные ограничения. По истечении срока Словакия, Польша и Венгрия продлили эмбарго, а возмущенный Киев пожаловался во Всемирную торговую организацию (ВТО). Упомянутые государства с тех пор бойкотируют все связанные с проблемой переговоры.

Президент Польши Анджей Дуда отказался от попыток воздействовать на протестующих местных фермеров, по его мнению, эту проблему необходимо обсуждать в Брюсселе. Он подчеркнул, что не может заставить фермеров прекратить протесты, так как они правы в своей реакции. Своему премьер-министру Дональду Туску Дуда посоветовал пытаться разрешить конфликт ее на уровне Евросоюза. Именно Туска, к слову, Зеленский призывал провести встречу на польско-украинской границе.

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