Концерты уже перенесены: беда внезапно настигла Алену Свиридову

Знаменитость надеется, что споет для своих поклонников после курса лечения.

Заслуженная артистка России Алена Свиридова была вынуждена перенести свой концерт в Москве, запланированный на 24 февраля. В личном блоге она сообщила поклонникам, что не сможет выйти на сцену из-за болезни.

Звезда подкрепила заявление своей фотографией из клиники под капельницей. Причиной стала острая инфекция дыхательных путей, воспаление трахеит — из-за недуга певица физически не может выступать.

«Зверский кашель, насморк и несмыкание связок делают пение невозможным», — рассказала Свиридова.

Концерт исполнительница перенесла на 10 марта. Она принесла извинения всем, кому пришлось менять планы из-за ее недомогания.

Свиридова начала свою карьеру в 90-х, она известна по хитам «Розовый фламинго», «Никто, никогда», «Бедная овечка» и другим. Карьеру начала в Белоруссии, работала, в том числе, радиоведущей и актрисой театра, играла в мюзиклах.

В Москву исполнительницу в свое время пригласил директор Богдана Титомира. Вдохновителями-музыкантами звезда называла Энни Ленокс и Стинга, последнего долгое время считала своим учителем.

Звание заслуженной артистки России Свиридова получила в 2004 году. Она регулярно принимает участие в съемках популярных развлекательных шоу.

Певице 61 год, она ведет активный образ жизни и продолжает работу на сцене. Звезда выступает против эйджизма, она нередко публикует фотографии, на которых позирует в купальнике и без макияжа.

И призывает женщин не стыдиться ни морщин, ни других возрастных изменений. Хотя и признавалась в интервью, что омолаживается с помощью ботокса, но без фанатизма. Кроме того, селебрити старается быть в курсе перемен в индустрии: она горячо поддерживает молодых исполнителей и знакомится с их творчеством.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Свиридова отказывается от услуг стилистов.