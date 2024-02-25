«Есть только два союзника»: как Путин вернул России мощь и суверенность

Эфирная новость 69 0

Праздник «защитников Отечества» — не ритуальный, не календарный, а самый что ни на есть актуальный.

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
День защитника Отечества

Расслабляться точно не стоит — угроза с Запада, которая нависала над российским государством веками, снова более, чем реальная. И защита Отечества — это насущная необходимость.

А потому и праздник «защитников Отечества» — не ритуальный, не календарный, а самый что ни на есть актуальный. «Народный», как назвал его в своем видеопоздравлении по случаю 23-го февраля президент России Владимир Путин.

«В современном мире немало тревожных вызовов и рисков, и потому мощный потенциал, высокая боеготовность нашей армии и флота — это гарантия безопасности России, ее свободного, суверенного развития. С учетом реального боевого опыта мы продолжим всемерно укреплять Вооруженные силы, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию», — сказал он.

Как идет модернизация армии, президент проверил лично. Он вновь сел за штурвал стратегического ракетоносца Ту-160.

Вновь, потому что в 2005-м президент уже летал на «Белом лебеде». «У России есть только два союзника — армия и флот», говорил император Александр III.

Но тогда не было ядерного оружия — иначе император-миротворец добавил бы и стратегические силы сдерживания в наши союзники. Российские оружейники поставили в войска в этом году четыре новых Ту-160М, то есть модернизированных.

Самолет изменился и внешне, и по характеристикам. Он теперь может лететь дальше, видеть лучше и бить сильнее.

Все это и рассказали президенту во время демонстрационного 45-минутного полета. Машиной Верховный Главнокомандующий остался доволен.

Придется ли ее применять по прямому предназначению — как оружие Судного дня — во многом это зависит от того, насколько масштабной будет угроза. Будет ли это только Америка, или Вашингтон поддержат союзники по НАТО.

К единству альянса сейчас как никогда много вопросов, бурю дискуссий породил стремящийся вновь в Белый дом Дональд Трамп, который прямо говорит своим европейским союзникам: платите или мы за вас не отвечаем.

Тема:
День защитника Отечества
24 февр
Теперь штраф за несанкционированную торговлю? Лерчек продает носки на улицах Москвы
23 февр
SHAMAN и Газманов выступили на выставке «Россия» в День защитника Отечества
23 февр
Небо над Петербургом озарил салют в честь Дня защитника Отечества
23 февр
«Удачи на всех фронтах!» — Кудрявцева обратилась к мужчинам из больничной палаты
23 февр
Надо любить свою Родину: как выглядят герои в современном мире
23 февр
Успеть за пару часов: что можно быстро купить в подарок на 23 февраля
23 февр
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
23 февр
«Спасибо за то, что вы делаете»: звезды поздравляют защитников Отечества с праздником
23 февр
Шойгу отдал приказ запустить салюты в ряде городов России 23 февраля
23 февр
Как 23 февраля стал мужским: история и традиции Дня защитника Отечества
+2° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.75
0.31 100.44
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
«Я был прав»: Путин по-гроссмейстерски поставил Байдена на место
5:35
ВСУ в нокауте: операция по освобождению Авдеевки войдет в учебники по военной науке
5:21
Лицо звезды Голливуда Эми Шумер жутко опухло из-за редкой болезни
5:07
«Шутить можно и нужно»: в Латвии сделали комикс с боевиками ВСУ в виде свиней
4:53
Рогов заявил об ожесточенных боях в центре села Работино
4:39
«Есть только два союзника»: как Путин вернул России мощь и суверенность

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок