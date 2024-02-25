«Есть только два союзника»: как Путин вернул России мощь и суверенность

Расслабляться точно не стоит — угроза с Запада, которая нависала над российским государством веками, снова более, чем реальная. И защита Отечества — это насущная необходимость.

А потому и праздник «защитников Отечества» — не ритуальный, не календарный, а самый что ни на есть актуальный. «Народный», как назвал его в своем видеопоздравлении по случаю 23-го февраля президент России Владимир Путин.

«В современном мире немало тревожных вызовов и рисков, и потому мощный потенциал, высокая боеготовность нашей армии и флота — это гарантия безопасности России, ее свободного, суверенного развития. С учетом реального боевого опыта мы продолжим всемерно укреплять Вооруженные силы, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию», — сказал он.

Как идет модернизация армии, президент проверил лично. Он вновь сел за штурвал стратегического ракетоносца Ту-160.

Вновь, потому что в 2005-м президент уже летал на «Белом лебеде». «У России есть только два союзника — армия и флот», говорил император Александр III.

Но тогда не было ядерного оружия — иначе император-миротворец добавил бы и стратегические силы сдерживания в наши союзники. Российские оружейники поставили в войска в этом году четыре новых Ту-160М, то есть модернизированных.

Самолет изменился и внешне, и по характеристикам. Он теперь может лететь дальше, видеть лучше и бить сильнее.

Все это и рассказали президенту во время демонстрационного 45-минутного полета. Машиной Верховный Главнокомандующий остался доволен.

Придется ли ее применять по прямому предназначению — как оружие Судного дня — во многом это зависит от того, насколько масштабной будет угроза. Будет ли это только Америка, или Вашингтон поддержат союзники по НАТО.

К единству альянса сейчас как никогда много вопросов, бурю дискуссий породил стремящийся вновь в Белый дом Дональд Трамп, который прямо говорит своим европейским союзникам: платите или мы за вас не отвечаем.