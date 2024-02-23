Так совпало, что знаменитая ведущая сейчас находится в стационаре Минобороны России.

Российская телеведущая Лера Кудрявцева поздравила мужчин с Днем защитника Отечества из больничной палаты. Своими пожеланиями она поделилась в Telegram-канале после того, как ей провели операцию на ноге.

«Поздравляю настоящих мужчин с праздником! Силы вам, смелости, уверенности и удачи на всех фронтах! У нас самые лучшие мужчины!» —написала она.

Сейчас Кудрявцева находится в стационаре Минобороны России. Ранее телезвезда писала о том, что сломала ногу на репетиции. Ей диагностировали разрыв передней крестообразной связки и перелом литерального мыщелка правой большеберцовой кости. Она перенесла операцию на ноге.

Ведущей нужно было прыгнуть на сцене, но она неправильно приземлилась и повредила ногу. Сначала Лера не придала этому значения и была уверена, что сможет продолжать работу. Но в больнице выяснилось, что с таким повреждением выступать не получится еще долго.

Лера Кудрявцева поздравила мужчин с 23 февраля. Фото: Telegram / Лера Кудрявцева / lerakudryavtseva

«Символично сегодняшнему дню. Стационар Минобороны России. Одеяла, кружки, подушки с символикой», — подписала она фото.

Неудачи у Леры Кудрявцевой начались в преддверии Нового года. В декабре она попала в больницу с пневмонией в Минске. Из-за этого она не смогла принять участие в Песне Года. После она сообщила, что уходит от мужа — хоккеиста Игоря Макарова.

А в конце января Кудрявцева попала в скандал — выплеснула воду в лицо женщины в прямом эфире на федеральном канале. Инцидент произошел во время съемок музыкального шоу, одним из участников которого стал талантливый парень Виктор Мохнев, страдающий ДЦП. Мать бросила его в детстве, однако организаторы проекта разыскали ее и пригласили в студию. Женщина начала раскаиваться, и Виктор ее даже простил, но Лера в ее слезы не поверила и решила привести ее в чувства столь дерзким образом.

Ранее 5-tv.ru писал, что олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова предупредила сломавшую ногу Кудрявцеву.