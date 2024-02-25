«Честно говоря»: Нуланд заявила о несоответствии России ожиданиям США

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 28 0

Нуланд: США хотели бы видеть в России западно-ориентированного партнера

«Честно говоря»: Нуланд заявила о несоответствии России ожиданиям США

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Дипломат заодно объяснила, почему Вашингтон так активно вводит санкции в отношении Москвы.

Текущее политическое положение России ― это не то, что хотели бы видеть США. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

«Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели. Мы хотели (видеть — Прим. ред.) партнера, который ориентировался бы на Запад, стал бы европейским», ― сказала она в эфире CNN.

Но руководство России выбрало другой курс развития, признала Нуланд. Сейчас же США, говорит дипломат, вводят санкции в отношении страны из-за желания как можно скорее «усадить Россию за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине».

Ранее 5-tv.ru писал, что, когда Владимир Путин только стал президентом, он интересовался возможностью вступления России в НАТО. Так, в 2000-х в ходе беседы с экс-президентом США Биллом Клинтоном он обсуждал возможность присоединения страны к блоку.

Поначалу тот ответил согласием, но позже изменил свое решение. Путин добавил, что не испытывает горечи из-за отказа: по его мнению, причиной отказа стала невозможность контролировать позицию России по ряду вопросов.

+2° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.75
0.31 100.44
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:25
«Моя хата с краю»: когда Европа «сдаст» украинских уклонистов Зеленскому
4:11
«Зепюр пробила дно»: Муцениеце осадила Брутян из-за скандала с подарками для детей
3:57
«Убийца был профессионалом»: что на самом деле произошло со сбежавшим в Испанию Максимом Кузьминовым
3:44
Более трех миллионов россиян подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента России
3:29
«Честно говоря»: Нуланд заявила о несоответствии России ожиданиям США
3:20
Иверская икона Божией Матери 25 февраля— чудеса и история

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок