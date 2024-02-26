В Госдуме поставили Буданова* на место после слов о Крыме

Судьба террористов, как подчеркивается, всегда печальна.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал угрозы начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* в адрес Крыма и Крымского моста. Об этом пишет РИА Новости.

«Подобные угрозы Буданова — форменный нацизм. Мы неоднократно их слышали, но хочу напомнить, что судьба террористов всегда печальна, ведь их даже в плен стараются не брать, поэтому век их недолог», — предупредил парламентарий.

Шеремет считает, что такие, как глава ГУР, недолго смогут прятаться за спинами украинцев и однажды ответят за свои преступления. Буданов недавно пообещал «новые сюрпризы» в Крыму, а также предостерег россиян пользоваться Крымским мостом.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к стране.

За вхождение в состав России высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума признавать отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Крыму ответили Анджею Дуде на громкое заявление о принадлежности полуострова.

* внесен в реестр террористов и экстремистов в России.