Крупный пожар вспыхнул на складе строймаркета в Приморье

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 33 0

Клубы черного дыма видно за несколько километров.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Крупный пожар в Приморье — прямо в эти минуты в городе Артем полыхают склады рядом с крупным строительным магазином. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.

Огонь пока не перекинулся на торговые площади, но посетителей и сотрудников экстренно эвакуировали из здания. Клубы черного дыма видно за несколько километров, спасатели уже приступили к тушению пожара.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожар площадью две тысячи квадратных метров вспыхнул в складском помещении Подольска. В тушении задействовали свыше 50 человек и 15 единиц техники.

Сведений о пострадавших в настоящее время не поступало. Причины возгорания также не сообщаются.

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