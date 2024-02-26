«Срочно вылетаю в Москву»: сын Алибасова вышел на связь после госпитализации отца

Бессменный наставник «На-На» загремел в больницу с инсультом, но никого из близких людей рядом с ним не оказалось. Почему единственный сын Алибасова хранил молчание?

Продюсер Бари Алибасов попал в больницу. Об этом сообщили ряд Telegram-каналов. Предположительно у 76-летнего Алибасова инсульт, но для точного диагноза необходимо обследование.

В реанимацию бессменного наставника «На-На» сопровождали врачи скорой помощи. и новая, молодая супруга Елена. В момент случившегося единственного сына рядом с возрастным продюсером рядом не было. Лишь спустя сутки Бари Алибасов-младший вышел на связь с журналистами и внезапно заявился: о беде отца он узнал совершенно случайно. Бизнесмену потребовалось время, чтобы разрешить все свои дела: теперь он готов навестить отца.

«Я от вас, от журналистов узнал о госпитализации отца. Не могу дозвониться папе. Поэтому ничего не знаю. Сейчас буду брать билет на самолет и вылетать в Москву. А что делать? Никому не могу дозвониться… Если не дозвонюсь, то срочно вылетаю», — рассказал он в беседе с KP.RU.

Алибасов-младший вот уже не первый год проживает в Калининграде и строит там карьеру. После отъезда из Москвы с отцом он общается не так часто. Контроль за состоянием продюсера перешел к его молодой жене и по совместительству сиделке Елене.

У продюсера группы «На-на» давно есть проблемы с давлением и сосудами, а в прошлом году Алибасов и вовсе оказался прикован к инвалидному креслу из-за невозможности ходить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что происходит с Алибасовым после экстренной госпитализации.