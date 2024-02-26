Байден перепутал Путина и Си Цзиньпина: «Тот, с которым полно разногласий»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 65 0

Байден оговорился и заявил, что президентом России мог стать Си Цзиньпин

Байден перепутал Путина и Си Цзиньпина: «Тот, с которым полно разногласий»

Фото: www.globallookpress.com / Kyle Mazza

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Очередное выступление американского лидера не обошлось без конфуза.

Президент США Джо Байден, выступая с речью на ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов, перепутал лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Об этом сообщает Sky News Australia.

Байден в ходе своей речи вспомнил, как бывший глава Белого дома Барак Обама просил его сблизиться с Си Цзиньпином. Однако возник конфуз — американский лидер опять все перепутал.

«Я много времени провел с Си Цзиньпином. Это тот, с которым у меня полно разногласий. И когда я был вице-президентом <…> мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию», — заявил Байден.

Вскоре президент США исправил ошибку, добавив, что он прошел вместе с лидером КНР больше 27 тысяч километров.

Ранее 5-tv.ru писал о ток, как Байден был рассержен на своих помощников, которые несколько изменили его слова о президенте России Владимире Путине.

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