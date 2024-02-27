Вырастили нос на руке: хирурги собрали лицо мужчины по кусочкам

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 24 0

Белорусские хирурги пришили мужчине нос, который вырастили прямо на его руке

Вырастили нос на руке: хирурги собрали лицо мужчины по кусочкам

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Лицо пациенту пришлось восстанавливать после несчастного случая — на него упала крыша. Последствия были настолько жуткими, что один глаз доставали из глотки.

В Минске уже два года хирурги восстанавливают по кусочкам лицо мужчины после жуткой травмы. Пластический хирург Дмитрий Ладутько в социальной сети рассказал подробности страшного случая. Уже удалось вставить глаз, нос и челюсть.

Трагедия случилась зимой, когда пациент Виктор с друзьями отправился на рыбалку. У компании закончились червяки, и они отправились откапать их на заброшенную ферму. Как только мужчины зашли внутрь, крыша строения под тяжестью снега рухнула прямо на Виктора. Как он рассказывал после, вместо его лица было месиво, сообщает KP.RU.

Нижнюю челюсть, скуловые кости и глаза удалось собрать, причем, один глаз мужчина даже проглотил, но врачи его достали из глотки и смогли вернуть на место. А вот носа и верхней челюсти полностью не стало. Мужчина утратил возможность нормально дышать, говорить и есть.

Гениальные хирурги смогли вырастить утраченный нос Виктора на его предплечье. Нос жил на руке два месяца.

«Мы взяли хрящ из ребра пациента, особым образом сформировали кожный лоскут на предплечье, поместили туда этот хрящ, как основу для будущего носа. А, ну и еще сформировали ноздри», — рассказал хирург Ладутько.

Кроме того, хирурги смогли собрать верхнюю челюсть из малоберцовой кости. Операция в 14 рук по пересадки носа длилась 12 часов. Спустя две недели невероятная операция дала хороший результат. Нос стал дышать. Хирургам предстоит еще много работы, но самое сложное уже позади.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что хирурги спасли жизнь новорожденного малыша весом всего 550 граммов.

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