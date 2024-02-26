Имущество за измену: могут ли супруги засудить друг друга за предательство

Брачный договор порой может поставить людей в крайне неудобное положение.

Измены — то, чего боятся в каждом браке. Простить предательство — это одно, а вот отсудить из-за него имущество — совсем другое. Можно ли это сделать, рассказала адвокат Виктория Данильченко изданию NEWS.ru.

Из-за измены, по словам адвоката, нельзя лишить супруга имущества. Так как супружеская измена не является имущественным отношением. Предметом брачного договора не могут быть личные неимущественные отношения партнеров в браке.

«Поэтому, если стороны просят включить в брачный договор последствия супружеской измены, то они являются ничтожными в силу п. 2 ст. 44 СК РФ», — уточняет адвокат.

Однако был случай в судебной практике, когда после предательства мужа совместно нажитое имущество перешло жене. Брачный договор этой пары предусматривал, что в случае развода из-за недостойного поведения мужа, нажитое имущество и совместная собственность переходит в собственность жены. Примечательно, что суд первой инстанции счел, что положения брачного договора являются недействительными.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как разделить нажитое в гражданском браке имущество.