Имущество за измену: могут ли супруги засудить друг друга за предательство

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 31 0

Адвокат Данильченко: супруги не могут лишить друг друга имущества за измену

Имущество за измену: могут ли супруги засудить друг друга за предательство

Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Брачный договор порой может поставить людей в крайне неудобное положение.

Измены — то, чего боятся в каждом браке. Простить предательство — это одно, а вот отсудить из-за него имущество — совсем другое. Можно ли это сделать, рассказала адвокат Виктория Данильченко изданию NEWS.ru.

Из-за измены, по словам адвоката, нельзя лишить супруга имущества. Так как супружеская измена не является имущественным отношением. Предметом брачного договора не могут быть личные неимущественные отношения партнеров в браке.

«Поэтому, если стороны просят включить в брачный договор последствия супружеской измены, то они являются ничтожными в силу п. 2 ст. 44 СК РФ», — уточняет адвокат.

Однако был случай в судебной практике, когда после предательства мужа совместно нажитое имущество перешло жене. Брачный договор этой пары предусматривал, что в случае развода из-за недостойного поведения мужа, нажитое имущество и совместная собственность переходит в собственность жены. Примечательно, что суд первой инстанции счел, что положения брачного договора являются недействительными.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как разделить нажитое в гражданском браке имущество.

-1° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.63
-0.12 100.18
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:06
«Человек должен быть интересен»: Лексус раскрыл главный принцип выбора «жертвы» для пранка
22:51
В НАТО пообещали поддержать Молдавию в случае присоединения Приднестровья к России
22:37
Шах и мат, Брутян: Муцениеце решила потратить на детей миллионы рублей
22:23
«Коктейль из навоза»: как фермеры отомстили чиновникам в Брюсселе
22:06
Песков вручил военкору из Франции премию лучшего иностранного просветителя
22:04
Жога возложил цветы к стеле «Пермь — город трудовой доблести»

Сейчас читают

Владимир Ружанский: Россия, Китай и мировая революция
«Крик о том, чтобы ее заметили»: у Волочковой обнаружили «секс-синдром Мэрилин Монро»
Умер Лорд Джейкоб Ротшильд
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок