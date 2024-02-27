Системы и органы разрушаются, начинается распад: чем опасна проблема располневшей Эми Шумер

Американская актриса и комик страдает из-за одутловатого лица. Правда ли, что процесс распада в случае с Шумер необратим и к чему приведет ее состояние?

Американская актриса и комик Эми Шумер, известная по фильмам «Девушка без комплексов» и «Красотка на всю голову», рассказала о болезни, из-за которой изменилась ее внешность.

По мнению поклонников, ее лицо стало выглядеть слишком одутловатым. Зазвучали мнения о возможной пластической операции, не очень удачной, или увлечении косметологическими инъекциями. Лишь спустя время оказалось, что Шумер не первый год скрывает проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали у юмористки синдром Кушинга — диагноз, при котором организм медленно разрушает сам себя изнутри.

По словам медиков, этот синдром чаще всего проявляется у людей, перманентно испытывающих сильнейший стресс. В беседе с 5-tv.ru врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина объяснила, что чаще всего может стать предпосылкой для развития этого синдрома, почему люди, страдающие от этого недуга полнеют не по дням, а по часам и чем чревато развитие болезни для самого пациента.

Принцип «бей-беги-замри»

Равновесие, по словам Соломатиной, в нашем сложном мире поддерживается рядом систем, и прежде всего за него отвечает эндокринная система. Когда мы испытываем какой-то дискомфорт, стресс, нервная система реагирует первой. Именно поэтому в народе говорят, что все проблемы возникают от нервов.

«Возбуждается гипофиз, дают команду надпочечники, чтобы выделились гормоны стресса. Одни выбрасываются на кратковременный промежуток, другие поддерживают гнев. Так устроено: бей, беги, замри. Бей противника или замри, притворись кусочком земли, листиком, чтобы тебя не заметили.

Все эти реакции срабатывают, дают оценку ситуации. Есть гормон кортизол, который поддерживает тот или иной уровень стресса. Для чего? Нужно же предпринять каоке-то действие во время стресса. Впрыскивается расход гликогена, учащается дыхание, расширяются зрачки, чтобы лучше видеть. У каждого стрессового гормона своя реакция. Когда идет длительный хронический стресс, за него отвечает гипоталамус», — объясняет она.

Сначала стресс, затем рак

По словам Соломатиной, нередко в находящемся под давлением организме возникает цепь повреждений. Сбой в работе организма приводит к возникновению повреждений. В месте сбоя проявляется доброкачественная опухоль — аденома.

«Появляется неправильная работа гипофиза и, соответственно, он же дает команду вырабатывать все больше и больше кортизола. Так как кортизол ответственен за поддержание стресса, соответственно, организм сразу начинает реагировать, чтобы так или иначе дать ответ на возникающие угрозы. С того времени он начинает запасать энергию. Поскольку в теле нет складов и холодильников, он делает это только в виде жира. Чтобы дать энергию, организм повышает уровень глюкозы в крови, начинается ожирение внутренних органов, печень не может нормально вырабатывать холестерин. Дальше повышается уровень жиров, плавающих в кровотоке. Все это приводит к развитию атеросклероза», — продолжает Соломатина.

В критической ситуации сердце уже не может проталкивать кровь. Системы и органы начинают голодать, начинается целый каскад реакций, событий. Понижаются функции иммунной системы, потому что организму кажется, что ведется очень длительный бой, и нужно экономить резервы. Все эти процессы неизбежно ведут человека к гибели, объясняет врач.

«Когда возникает симптом, и начинает неправильно работать гипофиз, ситуация перманентного стресса поддерживается постоянно. Человек может вообще отдыхать на пляже и радоваться своей привычной жизни, но у него происходят в организме необратимые события, как будто он находится в сильнейшем хроническом стрессе. Происходит перераспределение синтеза минеральных веществ, потому что организм считает, что без скелета можно прожить», — проясняет Соломатина.

Даже если на этом этапе человек продолжает игнорировать развитие болезни, шансы на выживание сокращаются в разы, предупреждает она.

«Надо сказать, что если такая ситуация долго не заканчивается, то дальше возникают вторичные симптомы. Те реакция, которые зависят от систем, которые дают сбой, начинают себя проявлять. Разрушается организм в целом. Такое, к счастью, бывает редко, но все же. Это проявляется не сразу и не ярко: сначала человек поправляется в верхней части тела. Но пока человек не нормализует состояние и не найдет причину, ситуация не разрешится. Да и нет сейчас таких средств, которые однозначно решали бы проблему, есть только лекарства, способные приостановить течение», — подвела черту Соломатина.

По словам самой Эми Шумер, ей повезло чуть больше: врачи объяснили, что ее диагноз — временный, и его можно преодолеть. Главное, своевременно принимать лекарства, не игнорировать запланированные процедуры и беречь нервную систему.

«В перерывах между съемками я по четыре часа проводила в аппаратах МРТ, мне перекрывали вены из-за количества взятой крови. Я думала, что могу не заметить, как вырастет мой сын… Узнать, что у меня такой тип Кушинга, который пройдет сам собой, и я буду здорова, стало самой радостной новостью, что я могла себе только вообразить», — рассказала Шумер в телешоу Джессики Йеллин.

Травма лишь одна из предпосылок

Как объясняет диетолог Соломатина, чаще всего синдром Кушинга будет проявляться у тех пациентов, которые столкнулись с травмой головного мозга. Нередко развитие недуга провоцируется вирусным заболеванием, осложнениями других перенесенных болезней. Внезапные стрессы — главный спусковой крючок.

«На самом деле, соблюдение правильного образа жизни, равновесного состояния уменьшит риск столкнуться с этим тяжелым заболеванием. Главное, не нервничать», — подвела черту она.

В публичном поле люди с синдромом Кушинга нередко стыдятся своего облика и регулярно подвергаются травле. Шумер призналась, что мечтает, чтобы женщины любили себя и «были непреклонны в борьбе за собственное здоровье в системе, которая обычно им не верит».

Ранее 5-tv.ru писал, что лицо звезды Голливуда Эми Шумер жутко опухло из-за редкой болезни.