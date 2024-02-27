Болезнь свела его в могилу: умер звезда сериала «Сверхъестественное»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 17 0

Умер звезда сериала «Сверхъестественное» Крис Готье

Болезнь свела его в могилу: умер звезда сериала «Сверхъестественное»

Фото: Кадр из сериала "Сверхъестественное", 2005-2020 гг.

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У знаменитости остались жена и двое детей.

Канадский актер кино и телевидения Крис Готье скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей артиста.

Уточняется, что Готье скончался 23 февраля после непродолжительной болезни. У знаменитости остались жена и двое детей.

Готье начал свою кинокарьеру в 2000 году. Он стал популярным благодаря роли Рональда «Глаза-лазеры» Резника в сериале «Сверхъестественное».

Также его можно увидеть в сериале «Однажды в сказке» в роли Уильяма Сми. В 2003 году он появился в фильме «Фредди против Джейсона», а в 2005-м снялся в сериале «Мастера ужасов». В общей сложности в его послужном списке было 110 проектов.

Ранее 5-tv.ru писал, что лорд Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет.

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Болезнь свела его в могилу: умер звезда сериала «Сверхъестественное»

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