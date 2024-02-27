Ядерные комплексы «Ярс» перебазируют в Подмосковье для подготовки к 9 Мая

Колонна ПГРК «Ярс» совершает марш из Ивановской области в Подмосковье для подготовки к военному параду на Красной площади. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военных парадах на Красной площади в Москве с 2008 года», — говорится в сообщении.

В ходе подготовки к параду в январе-феврале в соединении были проведены контрольные занятия с личным составом парадного расчета РВСН. Комиссия командования РВСН и Владимирского ракетного объединения после приема зачетов по специальной подготовке и вождению на автодроме пусковых установок ПГРК «Ярс» в колонне приняла решение о допуске военнослужащих к участию в мероприятии.

Ранее 5-tv.ru писал, что рекордное количество россиян посмотрели в прямом эфире парад Победы в 2023 году, который состоялся на Красной площади в Москве.

Так, к трансляции в честь 9 Мая присоединились 86,8% человек от общего объема аудитории. Данный показатель стал самым высоким за последние пять лет.

При этом в прошлом году трансляцию посмотрели 81,6% телезрителей, а в 2021-м — 75,4%. В исследовании, которое провела компания, учитывалась аудитория старше четырех лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.