Трансляцию парада Победы в Москве посмотрело рекордное количество зрителей за пять лет

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 53

К прямому эфиру присоединились 86,8% человек от всей аудитории.

Трансляцию парада Победы в Москве посмотрело рекордное количество зрителей за пять лет

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Тема:
День Победы 9 Мая

Рекордное количество россиян посмотрели в прямом эфире парад Победы, который состоялся на Красной площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные компании Mediascope.

Так, к трансляции в честь 9 Мая присоединились 86,8% человек от общего объема аудитории. Данный показатель стал самым высоким за последние пять лет. При этом в прошлом году трансляцию посмотрели 81,6% телезрителей, а в 2021-м — 75,4%.

В исследовании, которое провела компания, учитывалась аудитория старше четырех лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Парад Победы традиционно состоялся на Красной площади в Москве 9 мая, несмотря на террористические атаки киевского режима на Кремль. Между тем с речью выступил и президент России Владимир Путин, обратившись к россиянам, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как британцы отреагировали на речь российского президента, произнесенную на параде.

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