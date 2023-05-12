Трансляцию парада Победы в Москве посмотрело рекордное количество зрителей за пять лет
К прямому эфиру присоединились 86,8% человек от всей аудитории.
Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
Рекордное количество россиян посмотрели в прямом эфире парад Победы, который состоялся на Красной площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные компании Mediascope.
Так, к трансляции в честь 9 Мая присоединились 86,8% человек от общего объема аудитории. Данный показатель стал самым высоким за последние пять лет. При этом в прошлом году трансляцию посмотрели 81,6% телезрителей, а в 2021-м — 75,4%.
В исследовании, которое провела компания, учитывалась аудитория старше четырех лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
Парад Победы традиционно состоялся на Красной площади в Москве 9 мая, несмотря на террористические атаки киевского режима на Кремль. Между тем с речью выступил и президент России Владимир Путин, обратившись к россиянам, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как британцы отреагировали на речь российского президента, произнесенную на параде.
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