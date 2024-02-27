Теперь раздвигает ноги перед мужчинами: кадры 20-летней давности с нежной Волочковой шокировали всех

Это сейчас балерину называют королевой хайпа, а раньше ее считали одной из главных красавиц Москвы.

Что ни день, то балерина Анастасия Волочкова попадает в неприятные истории. То ее критикуют за многочисленные шпагаты где только угодно, то обвиняют в том, что она мужчин меняет как перчатки.

Осуждений в ее жизни предостаточно. Однако в интернете всплыло видео, на котором еще молодая и невинная балерина трогательно описывала портрет идеального спутника жизни.

«Мужа? Доброго, который мог бы меня понять. Потому что жена-балерина — нечто особенное, тут нужно взаимопонимание. У нее очень трудная жизнь. Думаю, редко может найти человека, способного понять все трудности, готового быть снисходительным к каким-то моментам», — делилась тогда еще будущая прима Большого театра.

Интернет-пользователи отметили, что 20 лет назад Волочкова была нежной, ласковой и воздушной. Теперь же она — королева хайпа и скандалистка.

Возможно, всему виной то, что балерина так и не встретила мужчину всей жизни. Замужем она так и не побывала.

Но она с теплотой вспоминает отношения с богатым мужчиной, называя того чуть ли не главной любовью жизни. Но тот так и не смог смириться с особенностями профессии Волочковой: встречаясь с ним, танцовщице приходилось по коридорам Большого театра ходить с охраной.

Еще одним избранником Волочковой был бизнесмен Игорь Вдовин. От него знаменитость родила дочку Ариадну, но отношения влюбленных в итоге развалились.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, как Анастасия Волочкова раздвинула ноги перед двумя сразу.