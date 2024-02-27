Крупный схрон со взрывчаткой обнаружили в Запорожской области

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Найти тайник удалось благодаря кинологам, которые планомерно обследуют подозрительные строения в черте города.

Фото, видео: Telegram / МВД Медиа / mediamvd; 5-tv.ru

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Крупный схрон с оружием и взрывчаткой обнаружили в Запорожской области. Оперативники изъяли почти три килограмма тротила, несколько гранат и дымовых шашек, пулемет и больше полутора тысяч патронов, в том числе иностранного производства.

Все это лежало в одном из заброшенных домов в частном секторе Мелитополя. Обнаружить тайник удалось благодаря кинологам, которые планомерно обследуют подозрительные строения в черте города, опасные предметы направлены на экспертизу.

Ранее 5-tv.ru писал, что под Артемовском обнаружили крупный схрон с иностранным оружием. Украинские диверсанты оборудовали его в заброшенном доме.

Там хранилось несколько противотанковых и противопехотных мин, а также ручные гранатометы польского и чешского производства. Тайник уничтожили после того, как саперы нашли там следы минирования. 

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Крупный схрон со взрывчаткой обнаружили в Запорожской области

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