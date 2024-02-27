«Обычное дело»: Трамп-младший опять получил письмо с белым порошком

Возле его дома во Флориде собрались пожарные машины и люди в химзащитных костюмах.

Старший сын американского бывшего президента Дональд Трамп-младший получил по почте конверт с неизвестным белым порошком и вскрыл его. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на источники.

«Трамп-младший… получил письмо и вскрыл конверт, в результате чего белый порошок вылетел наружу», — говорится в публикации.

Photos of the scene, per source pic.twitter.com/s31mbr6kFn — Reese Gorman (@reesejgorman) February 27, 2024

Возле его дома в Юпитере, штат Флорида, вечером 26 февраля собрались пожарные машины и люди в костюмах химической защиты. Представитель Трампа-младшего подтвердил получение такого письма, но пока неизвестно, какое вещество в нем было. Тесты были проведены, но их результаты не дали однозначного ответа. При этом официальные лица считают несмертельным это вещество.

«Просто подобные вещи стали слишком обычным делом», — отметил Трамп-младший в беседе с изданием The Daily Caller.

Он добавил, что это уже второй конверт с белым порошком. Первое такое письмо Трамп-младший получил в годы президентства его отца.

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