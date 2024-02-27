Бензиновые машины — прошлый век? На выставке в Женеве выбрали «автомобиль года»

Эфирная новость 33 0

На Женевском автосалоне Renault Scenic выбрали машиной года

Фото, видео: Cyril Zingaro / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

За престижную европейскую награду боролись сразу несколько электрокаров.

Европейские автоэксперты окончательно отвернулись от бензиновых машин. На юбилейной, сотой, выставке в Женеве, где выбирали автомобиль года, привычные нам модели не вошли даже в основной тур.

В результате, самую престижную европейскую награду разыгрывали между собой электрокары. И лучшим из них посчитали французский семейный внедорожник от Renault. В основном, потому что его запас хода на одной зарядке оказался больше, чем у конкурентов — целых 600 километров.

На второе месте эксперты поставили BMW пятой серии, а третью строчку рейтинга занял Peugeot.

Ранее 5-tv.ru писал, какие машины теперь не входят в программу льготного автолизинга.

-1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.63
-0.12 100.18
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:23
«Большие шансы»: как спасают дельфина, который выбросился на берег в Крыму
14:17
Литва признала порядка 400 россиян угрозой нацбезопасности
14:11
«Говорят, что не умру»: Рубальская шокировала новостью о серьезной болезни
14:06
Песков о прямом столкновении России и НАТО: «Говорим о неизбежности»
14:02
Может потерять в качестве: российская киноиндустрия имеет два пути развития
13:58
Бензиновые машины — прошлый век? На выставке в Женеве выбрали «автомобиль года»

Сейчас читают

Владимир Ружанский: Россия, Китай и мировая революция
Ирина Тартаковская: «Немалое количество мужчин не востребованы женщинами вообще»
Патологоанатомы объяснили сообщения о заживо погребенных людях - не для слабонервных
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок