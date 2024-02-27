Собянин: В московских больницах и школах тестируют все больше инноваций

В процессе тестирования находятся 13 инноваций в больницах и 18 в школах.
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin
Об отечественных инновационных разработках, которые используются в столичных школах и медучреждениях, сегодня в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Так, в больницах Москвы апробированы 114 разработок, а в школах — 44. При этом в процессе тестирования находятся 13 инноваций в больницах и 18 в школах, говорится в сообщении.
«В московских больницах и школах тестируют все больше инноваций. Лучшие технологии город закупает для постоянного пользования», — подчеркнул Собянин.
К примеру, в больницах успешно работает мультиплексная диагностическая панель для выявления возбудителей респираторных заболеваний, позволяющая максимально быстро проверить биоматериал пациентов на 26 самых распространенных инфекций и своевременно назначить лечение.
Также по словам Собянина, в Москве реализуется программа пилотного тестирования инноваций, к которой ежегодно присоединяются новые организации столицы.
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