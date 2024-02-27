«Политизировано и предвзято»: Захарова о заявлении G7 по России и Украине

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 68 0

Захарова отреагировала на требования G7 по смерти Навального*

«Политизировано и предвзято»: Захарова о заявлении G7 по России и Украине

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Страны «Большой семерки» выдвинули ряд требований, связанных не только с внешней политикой, но и внутренними делами страны.

Россия решительно отвергает необоснованные требования из коммюнике «Большой семерки», которое пронизано русофобией и клеветой в адрес РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что документ, который был принят членами G7, стал еще одним очевидным примером западной политики, построенной на нападках в адрес РФ, а также очередным доказательством «вырождения» этого международного сообщества, которое превратилось в инструмент США.

«Так называемая Группа семи, объединяющая враждебные Российской Федерации государства, выступила с очередным политизированным и предвзятым коммюнике, намеренно приурочив его ко второй годовщине начала специальной военной операции России. Положения этого документа пронизаны русофобией и наполнены клеветой», — сказала Захарова.

Группа стран G7 ранее заявила о том, что продолжит вводить все новые санкции против России в ближайшие годы и намерена и дальше поддерживать киевский режим. Также она потребовала дать полный отчет об обстоятельствах смерти блогера Алексея Навального*.

«Мы продолжим повышать стоимость войны для России, сокращать источники ее доходов и препятствовать ее усилиям по созданию военной машины. Мы продолжим оказывать значительное давление на российские доходы от продажи энергоносителей и других сырьевых товаров, а также предпринимать шаги по ужесточению соблюдения и обеспечения соблюдения ограничения цен на нефть», — говорится в заявлении «Большой семерки».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Захарова отреагировала на заявление совета НАТО — Украина по СВО.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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