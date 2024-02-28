«Революционный прорыв»: последние достижения в области лечения рака

Какие новые технологии помогают эффективно бороться с онкологией?

Ежегодно появляются новые методики лечения рака — некоторые из них, например HIPEC, или таргетная и иммунотерапия, уже успешно применяются в России. Об этом изданию Газета.ру рассказал онколог, профессор Александр Серяков.

Буквально за последние годы в онкологии наметился серьезный прорыв, а в руках врачей появились новые инструменты, которые дают возможность не просто продлить жизнь онкобольного человека, но и добиться стойкой ремиссии. Среди последних методик особого внимания заслуживают технология HIPEC, таргетная и иммунотерапия.

На данный момент HIPEC — гипертермическая химиотерапия — является одной из наиболее эффективных методик борьбы с канцероматозом брюшины. Она позволяет уничтожить мелкие, в том числе невидимые глазу метастазы в брюшине и снизить риск рецидива онкозаболевания, увеличивая продолжительность жизни пациента в 40-50% случаев.

«Суть методики заключается в использовании специального нагретого до 42–43 градусов химиопрепарата: при нагревании опухолевые клетки становятся более чувствительными, благодаря чему лекарство „массированно“ уничтожает метастазы», — рассказал Серяков.

Он отметил, что методика HIPEC является одним из этапов хирургической операции. После удаления опухоли желудка, кишечника, матки или яичников врачи-онкологи при помощи специального оборудования в течение 60-90 минут пропускают нагретый химиопрепарат через брюшную полость пациента, а затем использованный раствор полностью удаляется. Вся процедура продолжается в целом несколько часов и требует высочайшей квалификации участников онкологической команды.

Значительных успехов достигла и иммунотерапия — использование «умных» препаратов, которые помогают иммунитету распознавать и уничтожать раковые клетки. В настоящее время уже существуют разные виды иммунотерапевтического лечения в онкологии.

Благодаря этим свойствам иммунопрепаратам почти нет равных. Они способны существенно повысить уровень выживаемости онкобольных даже на поздних стадиях рака толстой кишки, легкого, желудка, меланомы и т. д.

Врач-онколог уделил внимание еще одному направлению в онкологии — таргетной (молекулярно-прицельной) терапии. Это — революционный прорыв в онкологии, говорит Серяков.

Ее разновидность — это конъюгаты моноклональных антител с химиопрепаратами (антитела ADC), запрограммированные на уничтожение раковых клеток. По сути, таргетная терапия реализует концепцию «магической пули» немецкого химиотерапевта Пауля Эрлиха, где в роли пули выступает антитело ADC, которое связывается с раковой клеткой и оставляет на ее поверхности химиопрепарат.

Пытаясь уничтожить антитело, раковая клетка поедает его вместе с химией и погибает сама. Таким образом, ADC-терапия обеспечивает целенаправленную противоопухолевую эффективность, не повреждая находящиеся рядом здоровые клетки.

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