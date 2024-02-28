«Нельзя напрягать»: как магнитные бури влияют на организм человека

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 22 0

Хирург Умнов: магнитные бури влияют на астматиков и людей с плохим иммунитетом

«Нельзя напрягать»: как магнитные бури влияют на организм человека

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Даже здоровые люди порой могут ощутить дискомфорт из-за процессов в атмосфере, а те, кто страдает некоторыми заболеваниями, — тем более.

Вспышки на Солнце могут оказывать влияние на людей, которые страдают из-за ряда заболеваний, в том числе хронического спектра. Об этом «Известиям» рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

По словам специалиста, в группе риска во время магнитных бурь находятся астматики, гипертоники, пациенты с нарушениями иммунной, нервной и сердечно-сосудистой систем, а также те, у кого наблюдаются проблемы в психиатрии.

В такие дни врач советует с особым вниманием следить за своим самочувствием и всегда держать при себе необходимые лекарства, способные облегчить состояние.

«Людям с хроническими заболеваниями необходимо планировать свою активность. Лучше отдохнуть дома, полежать с книгой, попить травяной чай, не носиться по городу, не планировать сотню дел в день. Нельзя также напрягать ноги — колени, стопы и суставы», — заявил врач.

Также желательно снизить влияние электромагнитного воздействия, это касается бытовых приборов вроде микроволновой печи и мобильного телефона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что три мощные вспышки на Солнце породили магнитную бурю на Земле.

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