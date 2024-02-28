Не в пластике дело: с чем связаны колоссальные изменения во внешности Догилевой

На пике карьеры актриса разбила множество сердец, однако в последние годы в ней все сложнее узнать ту очаровательную и непосредственную знаменитость.

В последние годы поклонники Татьяны Догилевой могли заметить, что внешность их любимой актрисы сильно изменилась, она набрала лишние килограммы. Сама знаменитость по этому поводу не переживает, однако некоторые убеждены — проблемы стали появляться после круговой подтяжки.

Пластический хирург Александр Вдовин рассказал изданию «Страсти», почему внешность звезды так резко изменилась. Он считает, что связи между пластикой, которую та сделала после 40 лет, и переменах в виде нет.

При этом врач назвал другую возможную причину произошедшего. Всему виной, говорит Вдовин, лишние килограммы, которые изрядно прибавляют возраст любому человеку.

«Я не думаю, что сегодняшний внешний вид актрисы связан с неудачной пластикой. Здесь проблемы все-таки с набором веса. Возможно, со сбоем гормонального фона. Или же у нее не все в порядке с сердечно-сосудистой системой», — отметил специалист.

При этом Вдовин убежден, что пластика вернуть былую внешность не поможет. Актрисе необходимо пересмотреть питание или заняться своим здоровьем вплотную.

«В данном случае ей главное — следить за здоровьем. В том числе — постараться сбросить вес, потому что лишние килограммы всегда не в лучшую сторону», — заключил он.

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