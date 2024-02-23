В поиске совершенства: какие тенденции в пластике звезд можно ожидать в 2024-м

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 14 0

Пластический хирург Казарян: теперь в моду входит естественная красота

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru

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Люди постоянно гонятся за идеалом красоты. В новом году можно сделать передышку — популярностью начинает пользоваться естественность.

В наше время пластическая хирургия становится особо популярной — многие обращаются к профессиональным хирургам, чтобы улучшить свою внешность и сделать себя еще красивее. Больше всего пластикой пользуются знаменитости, которые могут позволить себе дорогостоящие операции.

Какие модные тенденции в процедурах красоты звезд можно ожидать в 2024-м, рассказала 5-tv.ru пластический хирург София Казарян.

По словам эксперта, в наступившем году особо популярны будут малоинвазивные методики усовершенствования внешности. Например, эндоскопический лифтинг лба и средней зоны лица.

«Войдут в тренды малоинвазивные процедуры. Менее заметные, с минимальными разрезами и минимальной реабилитацией», — предположила специалист.

Особо модными также станут липосакция и липофилинг ягодиц — увеличение собственным жиром. Кроме того, в моде будет увеличение груди анатомическими имплантами.

Хирург подчеркнула, что в сфере эстетической медицины теперь особо превалируют естественные и натуральные результаты.

«Даже сейчас мы можем отметить, что пациенты хотят более аккуратные формы, более аккуратные размеры, которые не бросаются в глаза. То же самое касается косметологии», — рассказала наша собеседница.

Среди косметологических процедур в тренды войдут инъекции гиалуроновой кислоты, но тоже в небольшом количестве — не больше одного миллилитра для того, чтобы поддержать и увлажнить кожу. Сделать лицо более красивым и аккуратным.

«В тренды входит более естественная красота», — заключила София Казарян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хирург развеял главные мифы о липосакции.

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