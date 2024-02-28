Страшное горе: умер сын звезды фильмов «Форрест Гамп» и «Зеленая миля»

Наследнику знаменитости было лишь 33 года — что с ним случилось?

Страшное горе случилось в семье звезды фильмов «Форрест Гамп» и «Зеленая миля» Гэри Синиза — 5 января не стало его сына Мака. О печальном известии он нашел в себе силы рассказать только сейчас.

Артист поведал журналу People, что его наследник умер от рака — у него была хардома. Эта опухоль локализуется чаще всего в крестцово-копчиковом сегменте позвоночника или же в затылочно-базилярной области черепа.

О ней Мак узнал пять с половиной лет назад. И сразу, как отмечается, стал бороться за свою жизнь.

«С течением времени борьба становилась все более сложной. Хотя наши сердца болят из-за того, что мы скучаем по нему, нас утешает сознание того, что Мак больше не борется, и вдохновляет, и трогает то, как ему это удалось. Он вел тяжелую борьбу с раком, от которого нет лекарства, но он никогда не оставлял попыток», — сказал актер.

Синиз буквально раздавлен потерей сына. Для него, как для родителя, это невыносимая утрата.

«У нас разбито сердце, и мы справлялись, как могли. Как родителям, нам очень тяжело терять ребенка. Мое сердце принадлежит всем, кто понес подобную потерю», — добавил он.

Маку было всего 33 года, когда его сердце остановилось. При этом за несколько месяцев до известия о болезни у сына заболела супруга звезды Мойра Харрис.

У нее также обнаружили опухоль. После лечения у Харрис, как отмечается, наступила ремиссия.

«Делясь нашей историей, мы надеемся пролить немного света на то, что было для нас трудным временем. Несмотря на одну неудачу за другой, он никогда не переставал жить и учиться, творить, отдавать и любить. Он любил всю нашу семью», — подытожил знаменитость.

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