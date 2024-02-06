США переадресовали Украине вопрос о сбитом Ил-76 с пленными ВСУ

Самолет с украинскими пленными был сбит с помощью американской ЗРК Patriot.

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель отказался в ходе брифинга комментировать информацию о том, что Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит ВСУ с помощью американской зенитной ракетной системы (ЗРК) Patriot.

Вместо этого он заявил, что случившееся должны комментировать киевские власти.

Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна находилось 65 украинских боевиков, которых РФ везла на обмен. Кроме того, их сопровождали три офицера армии России и шесть членов экипажа — все они погибли. Президент Владимир Путин заявил, что украинская разведка знала о том, кто летел этим рейсом, но приказ нанести удар ими все равно был отдан.

Зеленский намерен обвинить Залужного в крушении Ил-76

Ранее 5-tv.ru сообщал, что омбудсмен Украины не ответил на запрос уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о сбитом Ил-76. Она отметила, что соответствующий запрос был направлен Киеву довольно давно.