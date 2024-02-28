Центробанк России отозвал лицензию у «Гефеста»

Центробанк России принял решение отозвать у кредитной организации ООО КБ «Гефест» лицензию на осуществление банковских операций. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России приказом от 28.02.2024 № ОД-321 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Гефест» ООО КБ «Гефест», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что решение принято в связи с нарушением организацией федеральных законов и нормативных актов ЦБ. В течение последних 12 месяцев регулятор неоднократно применял меры к «Гефесту», в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.

Также банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ранее 5-tv.ru писал, что Центробанк России отозвал лицензию у «КИВИ Банка». Причиной названы нарушения организацией федеральных законов. В том числе «КИВИ» был вовлечен в проведение высокорисковых операций. Суть в том, что они были направлены на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом.

Позднее стало известно, что банк «Точка» выплатит восемь миллиардов рублей, чьи счета были открыты на базе «КИВИ».