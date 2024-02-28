В Крыму задержали украинского агента, собиравшего данные о Росгвардии

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 25 0

В ходе допроса мужчина признался, что выполнял задание в интересах Украины.

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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ФСБ России задержала агента украинской разведки, который собирал сведения о расположении подразделений Росгвардии в зоне спецоперации. Решением Киевского суда в Симферополе мужчина отправлен под арест.

Агент — гражданин Украины, который получил от куратора задание собирать сведения о местах дислокации и маршрутах перемещения бойцов Росгвардии в зоне СВО.

«Сведения предназначались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Федеральной службы войск национальной гвардии», — сообщают в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ходе допроса украинский агент рассказал, что связь с кураторами из ГУР он держал с помощью мессенджеров, куда и скидывал все данные, которые ему удалось получить. Например, он передал украинской стороне расположение российских военных в Мелитополе, в чем признался в ходе допроса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что агента украинской разведки приговорили к 11,5 года колонии за шпионаж.

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