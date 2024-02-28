Более 40 тысяч россиян уже приняли участие в досрочном голосовании

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Заполнить бюллетени могут моряки и жители труднодоступных регионов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Более сотни избирательных участков открыто на судах для камчатских моряков. В досрочном голосовании могут принять участие экипажи, которые в основные дни — с 15 по 17 марта, будут в рейсе. Это — и рыболовецкие, и военные корабли. Заполнить избирательные бюллетени могут и те, кто несет службу на подводных лодках.

Проголосуют и вахтовики, а также жители труднодоступных районов. Немало их в Хабаровском крае. Добраться туда можно только на вертолете. Намечены вылеты примерно по 50 маршрутам.

Всего в досрочном этапе участвуют 42 региона. На сегодня в 18 из них проголосовало уже более 40 тысяч человек.

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