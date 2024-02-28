Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Коммунарке

Новый корпус лучевой терапии в составе Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка» готовят к началу работу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре корпуса, а также патоморфологической лаборатории в ММКЦ.

«Сегодня вводим в эксплуатацию центр лучевой терапии в Коммунарке. Это здание, оснащенное самым современным оборудованием, и… завершает крупное строительство в Коммунарке медцентра. Речь идет о целом медицинском городе… Миллионы граждан тут будут получать качественную медицинскую помощь», — рассказал Собянин.

Также мэр добавил, что столичная система здравоохранения совершила революцию в диагностике раковых заболеваний. В частности, удалось добиться сокращения сроков проведения и увеличения точности патоморфологических исследований. Кроме этого, были внедрены технологии искусственного интеллекта.

Ранее Сергей Собянин рассказал об уникальных домах-музеях Москвы. В столице открыты 16 домов-музеев и мемориальных квартир, посвященных знаменитым писателям и ученым.