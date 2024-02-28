Мэр Москвы рассказал об основных преимуществах столичных центров госуслуг

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 17 0

В большинстве офисов помимо получения услуг горожане могут проверить основные показатели здоровья, а в 30 центрах госуслуг увидеть выставку «Москва — с заботой об истории».

Мэр Москвы рассказал об основных преимуществах столичных центров госуслуг

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Около 70 тысяч жителей Москвы каждый день обращаются в центры госуслуг, в столице функционируют 138 центров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в центрах госуслуг работают свыше 11 тысяч специалистов, которые находят индивидуальный подход к каждому посетителю. В столице есть флагманские офисы с расширенным перечнем услуг и дополнительными сервисами.

Мэр добавил, что в центрах функционирует зона электронных услуг, где сотрудники помогают оформить документы онлайн.

Также все центры доступны для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, в центрах госуслуг есть зона обмена книгами, современные диагностические комплексы для первичной проверки показателей здоровья, а в 30 офисах открыта выставка «Москва — с заботой об истории».

Ранее Собянин отметил, что в столице в прошлом году обновили 28 офисов госуслуг «Мои документы», 26 центров приспособили для маломобильных граждан.

Также градоначальник рассказал о проекте «Искренний сервис» центров госуслуг, который создавали, чтобы обеспечить москвичей внимательным отношением во время посещения офисов «Мои документы».

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