Утечку воздуха зафиксировали на борту МКС

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 42 0

Что угрожает членам экипажа?

Утечку воздуха зафиксировали на борту МКС

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Зафиксирована утечка воздуха на борту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта стации, передаются для анализа специалистам в штатном режиме», — говорится в заявлении.

Отмечается, что экипажу и самой станции ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru писал, что космонавт-испытатель Константин Борисов, который сейчас находится на МКС, показал непредсказуемые маневры предметов в невесомости. Это еще называют «эффектом Джанибекова».

Он показал ключ, который, вращаясь вокруг своей оси, вдруг разворачивается на 180°. Тот же прием космонавт проделал с ножницами и складным ножом.

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