Масштабы впечатляют: как в России будут развивать транспортную инфраструктуру

Один из самых впечатляющих моментов послания президента России Владимира Путина был про транспорт. Дорожная сеть на юге нашей страны скоро изменится до неузнаваемости.

Туристы, которые едут на море, точно скажут спасибо. Отдыхать на Байкале станет комфортнее, проект «Пять морей» поможет.

Поезда на восток поедут быстрее, Транссиб и БАМ получат полную загрузку. Как это все возможно, расскажет корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Масштабы инфраструктурных преобразований, о которых говорил президент, многие поняли только уже на выходе из зала. Цели настолько амбициозные, что о таком даже не говорили много лет.

Например, заявление Путина о том, что трассу М-12 продлят, выглядит просто крупным проектом. Скоростная дорога, что уже ведет от Москвы до Казани, в этом году дотянется до Екатеринбурга, в следующем — до Тюмени.

Но в перспективе это только часть большого маршрута во Владивосток. За шесть лет в России построят 50 обходов городов, что сделает поездки между ними комфортнее.

Особое внимание к самым сложным маршрутам. Таким, как новый от трассы М-4 до Сочи.

«Мы вот с правительством договорились, я хочу и публично тоже об этом сказать. Это, конечно, сложный и очень капиталоемкий проект, там одни сплошные тоннели и мосты, дорогой проект, но тем не менее прошу правительство предоставить схемы его финансирования, проработать это», — заявил Путин.

Миллионам россиян этот жуткий серпантин портит отдых каждое лето. Дорога станет прямее, шире, увеличится пропускная способность.

Время поездки до курорта сократится вчетверо. Как это сделать, еще только предстоит решить — проект в разработке, но новая дорога в корне изменит ситуацию на всем российском юге.

«Сделать всю трассу от Сочи до М-4 около населенного пункта Джубга, увязать ее с побережьем, увязать ее с Крымом, увязать все побережье, плюс Азовское кольцо так называемое, это дороги вокруг Азовского кольца — это очень непростая задача», — отмечает вице-премьер Марат Хуснуллин.

И это только один из многих дорожных проектов — и только автомобильный. Но страну связывают еще и железнодорожные артерии.

Московские центральные диаметры свяжут теперь Ярославскую, Тверскую, Калужскую и Владимирскую области. А между Москвой и Петербургом можно будет ездить на высокоскоростных поездах.

«Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и нашу древнюю столицу, Великий Новгород. Затем будем прокладывать магистрали в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону, на черноморское побережье, в Минск, в братскую Белоруссию, по другим востребованным направлениям», — сообщил Путин.

Увеличат пропускную способность железных дорог в южном направлении. Скоро запустится этап расширения Восточного полигона, БАМа и Транссиба.

«В свое время, извините за моветон, зевнули немножко, вовремя кое-что не сделали, но ладно, теперь должны наверстать и наверстаем. До 2030 года их пропускная способность возрастет со 173 до 210 миллионов тонн в год», — заверил президент.

Это проекты на земле — воздушное сообщение тоже ждут серьезные перемены. За шесть лет модернизируют 75 аэропортов страны.

Бюджет — 250 миллиардов рублей. Авиасообщение к 2030 году должно стать в полтора раза интенсивней.

«Предстоит обновить и воздушный парк наших авиакомпаний за счет собственных, отечественных, самолетов. Они должны отвечать всем современным требованиям по качеству, удобству и безопасности. Сложная задача. Покупали слишком много за границей авиационного транспорта, а свое производство не развивали», — сказал глава государства.

«Задача стоит действительно серьезная, мы должны это сделать более ускоренными темпами. Будем реализовывать», — заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров в кулуарах после послания.

Россия продолжит интегрироваться в глобальные экономики. Программа предусматривает развитие четырех транспортно-логистических коридоров: Восточный, Азово-Черноморский, Север — Юг и Северный морской путь, он становится круглогодичным.

«Грузопоток растет, растет кратно. В этом году произошло еще одно знаменательное событие, в эту навигацию у нас одна из китайских компаний установила постоянный транзитный маршрут. Ну и целый ряд других предприятий, не только из КНР, но из Индии, с Ближнего Востока», — рассказал глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Отдельный вопрос — развитие особо охраняемых природных территорий. При этом туристический поток в этих местах будет расти.

Эко-тропы, музеи, гостиницы, парки развлечений. На Байкале, Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях появятся уникальные круглогодичные курорты.

«Современная, безопасная инфраструктура появится и вблизи водных объектов, в том числе на озере Байкал, здесь до 2030 года откроется круглосуточный курорт. При этом считаю важным строго придерживаться принципа ноль загрязнений, то есть полного отсутствия отходов и неочищенных стоков озера. Строительство байкальского курорта станет частью крупного проекта „Пять морей"», — заявил Путин.

«Президент обозначил сначала через призму экологического правильного отношения, например, к озеру Байкал и создания вокруг этой жемчужины туристической инфраструктуры. И в этой связи упомянул о проекте „Пять морей“, который по его поручению на Дальневосточном форуме два года назад, мы готовим эту программу, будем представлять ее скоро президенту», — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Масштабный проект «Курорты пяти морей» должен превратиться в уникальную инфраструктуру к 2030 году. И на десять миллионов человек в год увеличить внутренний туристический поток.

В общем, тем, кто выходил из зала, есть теперь над чем работать в ближайшие шесть лет. Хотя результат этих усилий должен стать заметным гораздо раньше.