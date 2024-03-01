РПЛ «выходит из спячки»: возобновилась погоня «Зенита» за «Краснодаром»

Многие эксперты считают, что именно петербургский клуб остается главным фаворитом турнира.

Российский футбол возвращается — сегодня возобновляются матчи РПЛ. Первая часть сезона закончилась неожиданно.

Лидером на перерыв ушел не действующий чемпион «Зенит», а «Краснодар». Правда, разрыв между командами минимальный.

И многие эксперты считают, что именно петербургский клуб остается главным фаворитом турнира. В 19-м туре «Зенит» примет московский «Спартак».

Ранее 5-tv.ru писал, что сборные России и Парагвая по футболу проведут в Москве товарищеский матч. Игра состоится 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Отмечается, что матч станет вторым на мартовском учебно-тренировочном сборе. Причем эта встреча будет учитываться в рейтинге ФИФА.