Почти 80% россиян заявили о доверии Путину

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 30 0

Таким образом, большинство граждан России положительно относятся к президенту.

Почти 80% россиян заявили о доверии Путину

Фото: © РИА Новости / Сергей Карпухин

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Президенту России Владимиру Путину доверяют почти 80% граждан. Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Специалисты провели исследование в период с 19 по 25 февраля. В опросе приняли участие порядка 1,6 тысячи граждан России от 18 лет.

По итогам выяснилось, что нынешнему главе государства доверяют 79,6% опрошенных россиян. Показатель вырос на 0,4 процентного пункта за неделю. Кроме того, одобряют работу Путина 77,3% респондентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что настоящими героями нашего времени Владимир Путин назвал всех тех, кто служит России. И, в первую очередь, это участники и ветераны специальной военной операции.

Именно они должны выходить на ведущие позиции в воспитании молодежи, в крупных компаниях, в государственном и муниципальном управлении.

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