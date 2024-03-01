Почти 80% россиян заявили о доверии Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют почти 80% граждан. Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Специалисты провели исследование в период с 19 по 25 февраля. В опросе приняли участие порядка 1,6 тысячи граждан России от 18 лет.

По итогам выяснилось, что нынешнему главе государства доверяют 79,6% опрошенных россиян. Показатель вырос на 0,4 процентного пункта за неделю. Кроме того, одобряют работу Путина 77,3% респондентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что настоящими героями нашего времени Владимир Путин назвал всех тех, кто служит России. И, в первую очередь, это участники и ветераны специальной военной операции.

Именно они должны выходить на ведущие позиции в воспитании молодежи, в крупных компаниях, в государственном и муниципальном управлении.