Вернулись домой: Китай забрал панд из зоопарка Мадрида

Взамен Пекин может отправить новую пару животных

Семья панд вернулась из Испании домой в Китай, их забрали из зоопарка Мадрида вместе с тремя детенышами. В поездке панд сопровождали опекуны, которые останутся с ними, пока животные не освоятся на новом месте.

Власти КНР забрали всех медведей домой, чтобы подготовить подрастающих малышей к участию в программе разведения. После подписания соглашения о защите панд, в Испанию могут прислать новую пару. Пекин предоставляет разным странам этих редких животных в качестве послов доброй воли.

Стоит отметить, что в Московском зоопарке тоже живут панды из Китая. Жуи и Диндин прибыли в Россию в 2019 году. Их переезд был приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. Самку и самца познакомили уже в Москве весной 2023-го. В августе у них появилось потомство. Как отмечал столичный мэр Сергей Собянин, событие стало уникальным для города и страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что панда Катюша овладела новыми «боевыми приемами».