В Москве заработали еще три круглогодичные ярмарки выходного дня

Сегодня в Москве открылись три новые круглогодичные ярмарки выходного дня. Теперь в городе работает 26 площадок такого формата.

Ярмарки открыты с пятницы по воскресенье и традиционно пользуются популярностью у жителей города, ведь выходные — это время, идеально подходящее для планирования семейного меню на неделю.

Три новые ярмарки расположены в разных округах Москвы, вблизи жилых массивов, там, где жителям не хватало подобного формата торговли.

Так, ярмарка появилась в Центральном административном округе, вблизи станции метро «Спортивная». Это одно из самых популярных мест для проведения досуга жителей города. Рядом находится парк, спортивный кластер «Лужники», Новодевичий монастырь, станции метро и Московского центрального кольца. Жителям Хамовников будет удобно покупать здесь фермерские продукты.

Еще одна ярмарка выходного дня открылась на северо-востоке Москвы, на улице Яблочкова. По совпадению именно здесь расположен яблоневый сад — живописное место для прогулок жителей района. Раньше на улице Яблочкова работал самоорганизованный сельскохозяйственный рынок, позже он закрылся. Теперь практически на том же месте открылось всесезонное пространство с доступными и высококачественными продуктами из более чем 40 регионов России.

Третья ярмарка появилась в районе Люблино, на Краснодарской улице. Сегодня это комфортный жилой район с развитой инфраструктурой, но еще несколько десятков лет назад здесь располагались совхозные теплицы. По воспоминаниям местных жителей, в них выращивали огурцы, помидоры, клубнику.

Ярмарки выходного дня круглогодичного формата — это комфортные для продавцов и посетителей павильоны, оснащенные системами отопления, вентиляции и кондиционирования. Торговые площадки открыты в пятницу, субботу и воскресенье с 08:00 до 20:00. В этом году ярмарки выходного дня круглогодичного формата посетили почти 200 тысяч москвичей, они приобрели около 100 тысяч килограммов продуктов. Чаще всего горожане покупают овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, мед, бакалейные товары.

Кроме того, с апреля по декабрь в городе будут работать сезонные ярмарки выходного дня — это еще около 30 торговых площадок.