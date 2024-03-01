«Были проблемы»: что стало причиной смерти озвучившего Мишутку актера Капатова

Незадолго до трагедии артисту провели операцию на сердце.

После операции по шунтированию сердца у актера Игоря Капатова стала развиваться инфекция, сообщила его супруга Людмила Капатова. Организм артиста не справился с осложнениями и он скончался в возрасте 70 лет. В беседе с ИА Регнум она уточнила, что у актера были проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«У него были проблемы с сердцем, ему делали шунтирование, потом случилась какая-то инфекция», — прокомментировала она.

Сейчас семья занимается подготовкой к похоронам, сообщила супруга Игоря Капатова. Она тяжело переживает утрату.

Игорь Капатов известен благодаря озвучке персонажа Мишутки в детской телепередаче «Спокойной ночи, Малыши!». Также он выступал в качестве режиссера и художника-постановщика, участвовал в создании спектаклей и сыграл более 30 ролей в театре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после операции в клинике Хайдарова умер бизнесмен Петр Гаврилов.