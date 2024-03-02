Последствия на всю жизнь? Чем может обернуться пластика ягодиц

И говорит ли желание сделать эту процедуру о низкой самооценке?

Многие женщины посещают клиники пластической хирургии ради того, чтобы увеличить ягодицы. Такой тренд, в том числе, связан и с операциями, которые себе сделали некоторые знаменитости — например, Ники Минаж.

Пластический хирург Владимир Плахотин объяснил 5-tv.ru, почему девушки так хотят себе большие формы. Врач рассказал, что крупные ягодицы — это признак здоровой сексуальности и привлекательности, это говорит и о хорошей физической форме.

«Что касается того, что у представительниц прекрасного пола пошла мода на высокие попы, назовем их так. Во-первых, высокая попа — это признак сексуального здоровья женщины. То есть это как бы говорит о том, когда мужчины видят такие попы, они подсознательно думает о том, что это женщина привлекательна, потому что она занимается спортом, у нее хорошее здоровье, она в хорошей физической форме», — сказал доктор.

Такое мышление у мужчин работает на подсознательном уровне. Пластический хирург подчеркнул, что на высоких ягодицах хорошо сидят платья, штаны, а также бикини на пляже.

Это зачастую смотрится сексуально и обворожительно. Сначала был тренд на импланты — их вставляли под большую ягодичную мышцу.

Но мода на них в последнее время начала постепенно уходить. Теперь «пятую точку» обычно увеличивают с помощью жира пациента.

«Вот и грудь, и попа они становились очень привлекательными и очень интересными. Однако в последнее время тенденция того, чтобы ставить импланты в ягодичную область, она уходит и сейчас, как бы делается таким образом, что собирают жировую ткань в области живота, в области спины, в области талии. Вот и этот жир вставляют в область ягодиц. Делают так называемый липофилинг или скульптуру, то есть с помощью жира пациентки, с помощью ткани пациентки создается», — сообщил врач.

С помощью такой операции объемы, где они не нужны, убираются, а вот в нужном месте их становится больше. Эта процедура менее болезненна и травматична, а также более естественна.

Попа в этом случае выглядит натуральнее и красивее, нежели после имплантов. Инородное тело же может выглядеть красиво, но часто бывают такие ситуации, при которых вся сексуальность «пятой точки» пропадает.

Например, когда девушка стоит, все выглядит естественно и красиво. Но, как только она нагибается, ягодицы сразу же показывают свой искусственный характер.

«С имплантами бывали такие случаи, что когда женщина стоит, в общем-то нормально смотрится, но, когда нагибается, импланты куда-то уходят и, конечно, такое печальное зрелище предстает перед мужчинами. Вот поэтому в последнее время все больше и больше сторонников того, чтобы делать липофилинг области ягодиц», — отметил Плахотин.

Но способ с накачкой ягодиц жиром подойдет далеко не всем. Худым и даже анорексичным девушкам такую операцию провести не получится, потому что у них нет подкожной жировой клетчатки — соответственно, «ресурс» брать негде.

Из-за отсутствия лишнего веса у них не остается выбора, кроме как поставить себе импланты. А инородное тело в ягодицах — это серьезная операция.

Все из-за большого количества неравных, сосудистых, венозных и артериальных стволов в «пятой точке». Пластический хирург объяснил, что работа по имплантам очень сложная и доктору нужно быть осторожным.

Пациентка должна обязательно соблюдать рекомендации врача, чтобы все выглядело красиво. Иначе придется делать повторную операцию.

«Импланты должны образовывать вокруг себя капсулу. И в это время должны быть неподвижными, то есть пациентка на может двигаться. Желательно она должна либо стоять, либо лежать, то есть не находится в сидящем положении. Вот эта фиброзная капсула образовывается в течение где-то трех-четырех недель, и вот эти три-четыре недели желательно, чтобы именно женщина ограничила себя в движениях, то есть не садилась, но это мало кому удается, все-таки женщины садятся. В результате этого капсула образуется не там, где мы хотели бы. Импланты очень часто смещаются и поэтому очень часто с этими операциями такая морока, что их повторяют», — объяснил пластический хирург.

Врач отметил, что большая попа не создает никаких проблем в сексе, особенно если ягодицы увеличены с помощью липофилинга. С имплантом же проблемы могут быть чисто эстетическими.

Sven Hoppe/ ТАСС; Личный архив Алексея Мелехина; 5-tv.ru

Кандидат психологических наук Алексей Мелехин объяснил, что желание изменить попу связано с тем, что девушка хочет что-то себе добавить и усилить свою внешность. Это проявление называется фаллицизмом.

«Что такое фаллицизм? Это, когда женщина хочет что-то усилить в себе. Добавить больший эффект, компенсировать какую-то неполноценность. То есть это является неким таким фаллическим фаллицизмом, допингом, который показывает, что вы вот это у меня есть», — объяснил психолог.

После увеличения «пятой точки» девушка начинает чувствовать себя увереннее. Пациенты специалисты рассказывали ему, что они делали пластику ради того, чтобы добиться своих эмоциональных целей и успехов.

«Пациенты часто говорят о том, что „я это сделала, я это увеличила, я это подкачала для того, чтобы по большей части чувствовать себя определенным образом, да или показать, что я вот это смогла, я вот это добилась"», — сказал психолог.

Также девушки изменяют внешность из-за такого расстройства, как дисморфофобические переживания. Это синдром, при котором человек не может адекватно оценивать особенности своего тела.

В таком состоянии люди сильно озабочены своим внешним видом и пытаются исправить все недостатки. Эксперт объяснил, что дисморфофобический синдром может привести к фрагментарным изменениям во внешности — в такой ситуации тело может выглядеть непропорционально.

«На приемах мои пациенты говорят: „Алексей, знаете вот верх хочу такой, а низ хочу такой“. То есть мы видим, что существуют определенные изменения в образе тела и тело воспринимается фрагментарным, то есть непропорциональным. Например, наращивание попы», — рассказал специалист.

Поэтому важно понимать, что непропорциональные изменения во внешности могут быть причиной дисморфофобических переживаний. Психолог отметил, что еще одной из проблем, которая может повлиять на решение увеличить «пятую точку», является желание выделиться.

«Третья причина нарастить попу — это проблема спутанной идентичности. Это говорит о том, что нервная система и психика такой женщины пытается за счет чего-то, какого-то индикатора себя проявить. Например, орех накачать или нарастить, или импланты и так далее», — сказал кандидат психологических наук.

Специалист отметил, что пластика ягодиц буквально выступает в образе психологического протеза. Он помогает девушкам чувствовать себя полноценными, значимыми, нужными и привлекательными.

Также пластические операции могут стать индикатором того, что девушка ищет свою сексуальность. Зона «пятой точки» как раз является той частью, через которую можно найти свою привлекательность.

«Вы представьте, если девушка делает инвестицию на этой области? Следовательно, может быть стоит рассмотреть вопрос некой фиксации или даже регрессии на данную фазу», — сказал психолог.

С помощью манипуляций с «пятой точкой» многие девушки раскрывают свою женскую идентичность. Она может выражаться в качестве мести кому-то или как протест против родителей, а иногда девушкам просто хочется, чтобы на них обращали внимание.

www.globallookpress.com / IMAGO Zoonar.com Dasha Petrenko; Личный архив Ирины Гуляевой; 5-tv.ru

Сексолог и психолог Ирина Гуляева заявила, что желание сделать пластику говорит о психологических проблемах человека. Они, например, могут быть связаны с вопросами секса.

«Здесь безусловно, конечно, психологические проблемы, либо самого человека психологические проблемы, либо сексуального характера, потому что такой человек, который вот меняет вот так кардинально свою внешность, да и вообще, который меняет просто свою внешность, он хочет видимых изменений, да, он хочет изменить свою внешность, потому что это проще, проще, чем изменить свою жизнь», — сказала Гуляева.

Специалист отметила, что важно работать над проблемой и в конечном итоге решить ее. Но, как правило, человек не хочет преодолевать трудности.

Поэтому травмированные люди зачастую пытаются изменить внешность. Они уверены, что именно это принесет им желаемый результат.

Психолог отметила, что пластика ягодиц связана с низкой самооценкой или даже с ее отсутствием. Дело в том, что внешность соответствует состоянию, которое несет в себе человек: когда он уверен в себе, то даже не думает, что в его теле что-то не так.

«Если у тебя уверенное состояние, у тебя есть самооценка, что ты один такой, пусть попы не будет или пусть груди не будет, но ты уникальна именно этим. Такого человека никак не ранить. А когда у него низкая самооценка, могут быть какие-то проблемы с партнерами или с окружающими. Мы можем догадываться как угодно, но, когда человек меняет свою внешность, понятно, что он не может изменить внутренний свой мир, поэтому ему сделать проще внешность», — объяснила эксперт.

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