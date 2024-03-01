Слабонервным не читать: ребенок попал под электричку в Подмосковье

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 129 0

Электричка сбила двух взрослых и ребенка в подмосковном Орехово-Зуево

Слабонервным не читать: ребенок попал под электричку в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Пока что устанавливаются причины произошедшего.

Электричка сбила мужчину, женщину и ребенка в подмосковном Орехово-Зуево. Все потерпевшие остались живы. Об этом сообщил источник агентства ТАСС в правоохранительных органах.

«На станции Крутое Московской железной дороги электропоезд сбил трех человек — мужчину, женщину и ребенка», — рассказал он.

По предварительным данным, все выжили, но женщина находится в тяжелом состоянии. Ее достали прямо из-под электропоезда.

Московская межрегиональная транспортная прокуратора отметила в Telegram-канале, что людей сбила электричка, которая следовала по маршруту Петушки — Москва. Пока что устанавливаются причины произошедшего.

Также организована проверка по соблюдению правил законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два поезда столкнулись в Челябинской области.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.33
0.49 98.72
0.18
Четыре знака зодиака столкнутся с неожиданными переменами: гороскоп на ма...

Последние новости

23:23
«Причастные понесут наказание!» — Сильваши отреагировала на смерть пациента клиники Хайдарова
23:09
Третья мировая: власти Франции задумались над отправкой спецназа на Украину
22:54
Ковальчук и посол Белоруссии провели встречу в Курчатовском институте
22:53
Слабонервным не читать: ребенок попал под электричку в Подмосковье
22:36
Досрочное голосование началось в отдаленных частях Якутии
22:21
Участники из 180 стран приехали в «Сириус» на Всемирный фестиваль молодежи

Сейчас читают

Одним дроном: как русские бойцы уничтожили хваленый Abrams в зоне СВО
«Жизнь — самая великая ценность»: Машков о послании президента Федеральному собранию и развитии России
Просто будьте в ресурсе: прогноз Таро на неделю с 4 по 10 марта
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок