Лавров рассмеялся после вопроса журналистки о Макроне и его планах на армию

Министра РФ попросили прокомментировать заявление французского президента после дипломатического форума в Анталье.

Глава МИД России Сергей Лавров рассмеялся в ответ на вопрос о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона про отправку войск Североатлантического альянса на Украину. Об этом на странице в соцсети X сообщил TRT World Now.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмеялся, когда его спросили о предложении президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска НАТО в Украину», — говорится в публикации.

«Грандиозная неудача»: как слова Макрона об отправке военных лишь навредили Украине

Инцидент случился после дипломатического форума в Анталье. На распространенных кадрах видно, как журналисты окружили Лаврова, чтобы задать ему вопросы. Одна из корреспондентов попросила российского министра прокомментировать заявление Макрона.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Франции сделали новое заявление об участии в конфликте с Россией.