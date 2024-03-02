Появились кадры с места взрыва в Санкт-Петербурге

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 2 851 0

Что известно об инциденте?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Взрыв произошел в районе Пискаревского проспекта Санкт-Петербурге. Видео с самим моментом и последствиями происшествия есть в распоряжении 5-tv.ru.

Все случилось в темное время суток. В результате происшествия оказались повреждены балконы. После взрыва разлетелись обломки зданий, в том числе оконные рамы.

Правоохранители оцепили несколько жилых домов в связи со случившемся. На месте работают пожарные, медики и сотрудники МВД России.

Ранее 5-tv.ru писал, что очевидцы сообщили о взрыве в Петербурге. Порядка 100 человек эвакуировали из поврежденных зданий.

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