Появились кадры с места взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв произошел в районе Пискаревского проспекта Санкт-Петербурге. Видео с самим моментом и последствиями происшествия есть в распоряжении 5-tv.ru.

Все случилось в темное время суток. В результате происшествия оказались повреждены балконы. После взрыва разлетелись обломки зданий, в том числе оконные рамы.

Правоохранители оцепили несколько жилых домов в связи со случившемся. На месте работают пожарные, медики и сотрудники МВД России.

Ранее 5-tv.ru писал, что очевидцы сообщили о взрыве в Петербурге. Порядка 100 человек эвакуировали из поврежденных зданий.