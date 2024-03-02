Ветеринар объяснил, чем никогда нельзя кормить собак

Специалист рассказал, угощение какими продуктами может довести животных до летального исхода.

Профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко рассказал, какими продуктами со стола категорически не рекомендуется угощать домашних животных и развеял некоторые стереотипы об их питании.

Например, не всем собакам можно давать кости. Из-за того, что у некоторых декоративных пород есть изменения в желудочно-кишечном тракте, они не могут усвоить подобное лакомство.

Иной раз такое угощение заканчивается операбельным вмешательством. Также вред может оказать сырое мясо, которое прошло различные обработки перед продажей. Например, уксусная кислота в данным случае тоже может негативно сказаться на желудочно-кишечном тракте животного. У мелких пород к раздражению ЖКТ приводит употребление в пищу луга и чеснока.

Категорически не рекомендуется угощать собак шоколадом из-за содержащегося в нем теобромина. Непереносимость данного вещества может привести к отравлению с неврологическими симптомами и судорогами, пишет RT.

Врач также не советует угощать собак виноградом. Его употребление может привести к почечной недостаточности или даже к летальному исходу.

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