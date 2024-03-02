Ветеринар объяснил, чем никогда нельзя кормить собак

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 54 0

Сырое мясо может привести к отравлению домашних собак

Ветеринар объяснил, чем никогда нельзя кормить собак

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Специалист рассказал, угощение какими продуктами может довести животных до летального исхода.

Профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко рассказал, какими продуктами со стола категорически не рекомендуется угощать домашних животных и развеял некоторые стереотипы об их питании.

Например, не всем собакам можно давать кости. Из-за того, что у некоторых декоративных пород есть изменения в желудочно-кишечном тракте, они не могут усвоить подобное лакомство.

Иной раз такое угощение заканчивается операбельным вмешательством. Также вред может оказать сырое мясо, которое прошло различные обработки перед продажей. Например, уксусная кислота в данным случае тоже может негативно сказаться на желудочно-кишечном тракте животного. У мелких пород к раздражению ЖКТ приводит употребление в пищу луга и чеснока.

Категорически не рекомендуется угощать собак шоколадом из-за содержащегося в нем теобромина. Непереносимость данного вещества может привести к отравлению с неврологическими симптомами и судорогами, пишет RT.

Врач также не советует угощать собак виноградом. Его употребление может привести к почечной недостаточности или даже к летальному исходу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об опасных для животных кормах.

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Ветеринар объяснил, чем никогда нельзя кормить собак

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