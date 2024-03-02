«Это глубже»: Безрукова показала кадры с фотосессии в стиле Slavic Girl

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Евгения Романова
Евгения Романова 60 0

Актриса Безрукова сделала фотосессию в стиле Slavic Girl

«Это глубже»: Безрукова показала кадры с фотосессии в стиле Slavic Girl

Фото: Евгения Лунина

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Артистка объяснила, почему Запад не правильно поддерживают этот популярный тренд.

Актриса Ирина Безрукова сделала фотосессию в стиле Slavic Girl. Этот тренд отражает атмосферу СССР: объемные шубы и меховые шапки, которые носили советские женщины, уже второй год подряд не теряет популярности. Причем стиль заинтересовал не только россиянок, но и жительниц заграничных стран. Безрукова тоже решила примерить образ Slavic Girl, фотографии уже опубликовало издание «Страсти».

Безрукова видела те непростые 1990-е, поэтому не хотела бы возвращаться в них. По ее словам, сейчас выросло поколение, которое родилось позже этих времен и не застала криминальную историю, которую сегодня повсеместно романтизируют в кино. Поэтому модницам, поддерживающим Slavic Girl, интересно играть в это, ведь стиль для них новый.

«Это глубже»: Безрукова показала кадры с фотосессии в стиле Slavic Girl

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Евгения Лунина

2/3

Евгения Лунина

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Евгения Лунина

Актриса рассказала, что ее удивил интерес Запада к стилю. Многие иностранные блогеры даже для роликов используют песню певицы Кати Лель «Мой мармеладный». И хотя они пытаются предстать в образе Slavic Girl, но, считает Безрукова, не до конца понимают, как выглядят славянские девушки, и перебарщивают.

«Славянские девушки — это вовсе не объемные шубы, шапки, яркий макияж с наращенными ресницами. Мне кажется, что данный тренд отыграет этот сезон и закончится. Все, что касается типажа славянских женщин, — это гораздо глубже, интереснее, тоньше, чем сейчас преподносится», — объяснила Безрукова.

При создании своего образа для фотосессии Безрукова пыталась привнести что-то свое, не повторяя за кем-то. В результате у нее получилась «более деликатная версия». Тренд заключается в том, что девушки одеваются именно в натуральные шубы. Искусственный материал не подходит, ведь зима в России очень холодная, а согреть может только настоящий мех.

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