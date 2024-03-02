Шесть человек обратились к медикам за помощью из-за взрыва в Петербурге

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Комздрав: женщину 92 лет госпитализировали после взрыва в домах в Петербурге

Шесть человек обратились к медикам за помощью из-за взрыва в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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На месте продолжают находиться врачи.

Шесть человек обратились к медработникам за помощью после взрыва в домах на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета здравоохранения в Telegram-канале.

«За помощью к специалистам обратились шесть человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс», — указывается в сообщении.

В комитете добавили, что на месте ЧП работали шесть выездных бригад скорой медпомощи, включая две реанимационные. Там сейчас находится необходимое число медиков.

Взрыв произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В результате ЧП повреждения получили два жилых дома, особенно пострадали балконы. Из зданий эвакуировали порядка 100 человек. 5-tv.ru публиковал кадры с места взрыва.

Ранее 5-tv.ru писал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил отсутствие пострадавших при взрыве.

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