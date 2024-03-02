Шесть человек обратились к медикам за помощью из-за взрыва в Петербурге

Комздрав: женщину 92 лет госпитализировали после взрыва в домах в Петербурге
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
На месте продолжают находиться врачи.
Шесть человек обратились к медработникам за помощью после взрыва в домах на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета здравоохранения в Telegram-канале.
«За помощью к специалистам обратились шесть человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс», — указывается в сообщении.
В комитете добавили, что на месте ЧП работали шесть выездных бригад скорой медпомощи, включая две реанимационные. Там сейчас находится необходимое число медиков.
Взрыв произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В результате ЧП повреждения получили два жилых дома, особенно пострадали балконы. Из зданий эвакуировали порядка 100 человек. 5-tv.ru публиковал кадры с места взрыва.
Ранее 5-tv.ru писал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил отсутствие пострадавших при взрыве.
Читайте также
86%
0.49 98.72
0.18
Нашли ошибку?