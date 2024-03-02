В Москве прошло тестовое голосование перед выборами Президента России

Тестовое голосование перед предстоящими выборами Президента России завершено. В нем приняло участие 716 тысяч человек, из них 713 тысяч проголосовали электронно, и почти четыре тысячи — при помощи бумажных бюллетеней. Москвичи смогли познакомиться с особенностями процесса голосования, а организаторы выборов убедились в корректной работе всех систем.

Тестирование проходило 2 марта с 10:00 до 14:00. Проголосовать можно было онлайн, а также на некоторых участках. В ходе теста горожане отвечали на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?»

В то же время разработчики протестировали скорость обновления информации, удобство интерфейса и процедур онлайн-голосования и голосования через терминалы для пользователей.

Короткий временной интервал для проведения тестового голосования помог создать максимальную нагрузку на все системы. На некоторых участках провели стресс-тесты для проверки сотрудников и оборудования на готовность к экстренным ситуациям.

Тестовое голосование проходило в условиях, максимально приближенных к реальным. Это позволило проконтролировать готовность системы онлайн-голосования, терминалов электронного голосования и электронного списка избирателей к выборам Президента России.

Выборы Президента России пройдут с 15 по 17 марта. Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 08:00 до 20:00. Отдать свой голос онлайн на mos.ru можно в те же даты круглосуточно — с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.

Все, кто выберет электронный формат голосования, смогут выиграть призовые баллы или умную колонку в рамках акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов». Предусмотрены гарантированные награды и дополнительные розыгрыши для тех, кто выберет онлайн-голосование. Среди них те, кто впервые голосует онлайн, но не победил в основных розыгрышах, а также для избирателей не старше 25 лет и в возрасте от 60 лет. Семейные пары смогут выиграть до 100 тысяч призовых баллов, а родители несовершеннолетних детей — семейный билет в парк развлечений. Узнать больше можно на странице проекта.